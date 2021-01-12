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Заворушення біля Капітолію: Байден не боїться складати присягу на вулиці

Вашингтон, Вівторок 12 січня 2021 09:25
Заворушення біля Капітолію: Байден не боїться складати присягу на вулиці
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрій Козловський

Обраний президент США Джо Байден заявив, що не боїться складати присягу перед Капітолієм, де нещодавно відбувались масові заворушення. Інавгурація запланована на 20 січня.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомляється, відповідну заяву Байден зробив після другої дози щеплення від коронавірусу. Він також додав, що зараз основна увага приділяється притягненню до відповідальності тих, хто брав участь у заворушеннях.

Зазначимо, традиційно новообраний президент США складає присягу публічно перед Капітолієм.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ввів надзвичайний стан у Вашингтоні, округ Колумбія у зв'язку з інавгурацією Джо Байдена. Режим НС буде діяти до 24 січня.

Раніше Федеральне бюро розслідувань (ФБР) попередило про можливі збройні протести в США перед інавгурацією новообраного президента Джо Байдена.

Також ФБР отримало інформацію про підготовці повстання на території США, якщо Трампа усунуть за рішенням Конгресу.

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