Беспорядки в США добрались до Чикаго: люди атаковали полицейские авто

Волна массовых беспорядков в Соединенных Штатах добралась до Чикаго. Митингующие в субботу, 30 мая, атаковали автомобили полиции.

Об этом сообщает CNN.

Протестующие бросали бутылки с водой в офицеров в снаряжении. Было замечено, что некоторые митингующие разрушали полицейские баррикады и бросали их и другие предметы в полицейские машины.

"Полицейское управление Чикаго будет продолжать работать с организаторами митингов, чтобы маршруты для маршей были безопасными, а протесты оставались мирными", - сообщила городская полиция.

Известно, что в результате протестов в Чикаго задержали 108 человек после вечера пятницы, 29 мая.

Отметим, в США вспыхнули массовые беспорядки после убийства при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Люди сожгли полицейский участок.

После этого акции протеста вспыхнули в десятках крупных городов США. В штате Джорджия губернатору пришлось объявить чрезвычайное положение и ввести Национальную гвардию США в Атланту. Однако это усугубило ситуацию и часть демонстрантов разбили несколько полицейских авто и забросали офицеров бутылками.

В Окленде около тысячи протестующих начали разбивать окна и рисовать граффити на стенах полицейских участков. В рисунках также были призывы к расправе над полицейскими.

А в крупнейшем городе штата Кентукки - Луисвилл, во время беспорядков неизвестные расстреляли семерых демонстрантов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить военных в Миннеаполис (штат Миннесота), как только об этом попросят власти города.