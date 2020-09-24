Беспорядки в Новых Санжарах: суд наказал двух участников

Фото: беспорядки в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Суд вынес приговоры двум гражданам, принимавших участие в беспорядках в поселке Новые Санжары (Полтавская область) в феврале 2020 года. Осужденные в ходе беспорядков травмировали пятерых правоохранителей.

Об этом сообщили в Новосанжарском районном суде.

Суд назначил гражданам К. и П., наказание в виде 5 лет за решеткой, но на основании ст. 75 Уголовного кодекса их освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, 20 февраля в санаторный комплекс Нацгвардии в Новых Санжарах должны были прибыть украинцы и иностранные граждане, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Граждане должны были на территории санатории отбыть самоизоляцию из-за возможного подозрения инфицирования коронавирусом.

Однако местные жители возмутились таким решением властей и вышли на акции протеста, заблокировав дорогу к санаторию. Вечером протесты в Новых Санжарах переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.

В мае суд оштрафовал двух активных участников беспорядков в Новых Санжарах. Каждого обвиняемого обязали уплатить 850 гривен штрафа.

В общем по факту беспорядков в Новых Санжарах открыли 8 производств, а подозрения объявили 10 участникам протестов.