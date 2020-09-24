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Заворушення у Нових Санжарах: суд покарав двох учасників

Нові Санжари, Четвер 24 вересня 2020 17:39
Заворушення у Нових Санжарах: суд покарав двох учасників
Фото: заворушення у Нових Санжарах (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Суд ухвалив вироки двом громадянам, які брали участь у заворушення в селищі Нові Санжари (Полтавська область) у лютому 2020 року. Засуджені в ході заворушень травмували п'ятьох правоохоронців.

Про це повідомили у Новосанжарському районному суді.

Суд призначив громадянам К. та П., покарання у вигляді 5 років за ґратами, але на підставі ст. 75 Кримінального кодексу їх звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном в один рік.

Нагадаємо, 20 лютого в санаторний комплекс Нацгвардії у Нових Санжарах мали прибути українці та іноземні громадяни, яких евакуювали з охопленого коронавірусом китайського Уханя. Громадяни повинні були на території санаторії відбути самоізоляцію через можливу підозру інфікування коронавірусом.

Однак місцеві мешканці обурилися таким рішення влади та вийшли на акції протесту, заблокувавши дорогу до санаторію. Ввечері протести у Нових Санжарах переросли у заворушення та зіткнення з силовиками.

У травні суд оштрафував двох активних учасників заворушень у Нових Санжарах. Кожного обвинуваченого зобов'язали сплатити 850 гривень штрафу.

Загалом за фактом заворушень у Нових Санжарах відкрили 8 проваджень, а підозри оголосили 10 учасникам протестів.

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