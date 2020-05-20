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Суд оштрафовал двух участников протестов в Новых Санжарах

Новости » Коронавирус     20.05.2020 - 20:49
Суд оштрафовал двух участников протестов в Новых Санжарах
Фото: протестующие пытаются заблокировать проезд автобуса в Новых Санжарах (РБК-Украина)

Каждый из обвиняемых был оштрафован на 850 гривен

Новосанжарский районный суд Полтавской области утвердил две сделки о признании вины между участниками массовых беспорядков в Новых Санжарах и правоохранителями. Каждого обвиняемого оштрафовали на 850 гривен.

Об этом сообщает пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

Отмечается, что суд признал двоих жителей Новосанжарского района виновными в блокировании дороги с помощью препятствий (ч. 1 ст. 279 УК Украины). Им назначено наказание в виде штрафа, в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Указанные лица, осознавая свои действия, оставили 2 трактора на проезжей части дороги, заблокировав, таким образом, движение общественного и другого транспорта", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах состоялись массовые протесты, которые переросли в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Участники акций пытались не пустить на территории госпиталя эвакуированных из китайского Уханя, которые должны были пробыть в Новых Санжарах на обсервации 14 дней.

В результате правоохранители открыли 8 дел связанных с протестами в Новых Санжарах. Подозрения были объявлены 10 участникам протестов.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины штрафНовые Санжарыпротест
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