Беспомощны перед "Искандерами". Стало известно, чем угрожают Украине ракеты РФ

Формально, на вооружении Украины есть один комплекс, способный сбить баллистическую ракету на дальних высотах, - это старый советский С-300В1. Но снарядов к нему - противоракет (зенитных управляемых ракет) - у нас нет, рассказал РБК-Украина источник среди офицерского состава ВСУ.

"Тех ракет, которые теоретически могли бы догнать "Искандер", у нас на вооружении нет. Это серьезная и болезненная для нас вещь", - добавил собеседник.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), объяснил этот парадокс. По его словам, пару систем С-300В1 наша страна получила из России в период развала Советского Союза. Но передачу ракет Кремль принципиально затягивал, а затем и вовсе решил не давать.

Сейчас Российская Федерация держит бригаду "Искандеров" недалеко от украинских границ.

"Российская бригада "Искандеров" поставлена к границе и один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать столицу Киев. Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами - на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей", - резюмировал Романенко.

Также Россия, по его мнению, помешала тому, чтобы Украина создала собственный аналог "Искандера" - оперативно-тактический комплекс "Сапсан". Он мог бы стать оружием сдерживания противника. Его разработка была начата при президенте Викторе Ющенко и экстренно "приостановилась" при Викторе Януковиче. Романенко заверил, что это было сделано после визита в Россию тогдашнего министра обороны Михаила Ежеля.