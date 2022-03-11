Бесполетная зона. Как Украине закрыть небо от самолетов и ракет РФ

Пятнадцать дней украинская армия дает отпор оккупационным войскам, отражая их нападения на суше. Но с воздуха боевая авиация России продолжает наносить удары по городам, уничтожая инфраструктуру и убивая местных жителей.

Буквально с первых дней войны Украина настойчиво просит НАТО закрыть над нами небо. По всему миру устраивают митинги с требованием ввести над нашей страной No-Fly Zone. Международная петиция к НАТО о бесполетной зоне над Украиной уже собрала необходимые миллион голосов. Параллельно сбор подписей проходит в разных регионах нашей страны.

Президент, не подбирая слов, упрекает коллективный Запад в том, что своим отказом он разделяет ответственность за гибель сотен мирных людей: "Если вы сейчас не можете дать украинцам срок, когда вы это введете, скажите, какое количество людей должно взорваться? Сколько нужно оторванных рук, ног, голов, чтобы достучаться до вас, чтобы вы это закрыли? Сколько нужно? Количество скажите! Я пойду, мы будем считать, и подождем до этого момента".

Ни обстрел оккупантами Запорожской АЭС, ни кадры разрушенных улиц Харькова, ни чудовищные факты бомбардировки роддома в Мариуполе не заставили Альянс изменить свою категоричную позицию. Но есть и другие пути выхода из этого тупика.

Побег от конфликта

Воздушное пространство над Украиной закрыто для гражданской авиации с самого начала войны. Сейчас власти призывают Североатлантический альянс ввести бесполетную зону для российских боевых самолетов и ракет, которые обстреливают города. Пока Военно-воздушные силы и украинские ПВО пытаются самостоятельно отражать часть вражеских атак в воздухе. Но чтобы полностью закрыть небо над территорией страны – для этого нам не хватает ресурсов.

Своими ударами противнику, вероятно, удалось уничтожить какую-то часть наших противовоздушных систем, говорит эксперт по вопросам авиации Богдан Долинце.

"Поэтому наши собственные возможности с каждым днем слабеют. Тем более, что количество ракет, которые используется для ПВО, не бесконечно. К тому же нужно иметь нужное количество этих комплексов, чтобы полностью перекрывать те или другие части воздушного пространства", – объяснил РБК-Украина собеседник.

Последствия авиаудара по Житомиру (фото: УНИАН)

Примеров внедрения No-Fly Zone силами иностранных государств в мировой истории не так уж и мало. В 1991 году США и участники "анти-Cаддамовской" коалиции закрыли небо на севере и юге Ирака в ответ на нападения Хусейна на курдов. Штаты, Великобритания и Франция уничтожали не только самолеты противника, но и его ПВО. В период войны на Балканах Альянс решил запретить полеты над Боснией и Герцеговиной. А во время восстания против режима Каддафи Альянс закрывал небо над Ливией.

На саммите НАТО, который состоялся на прошлой неделе, страны-участницы блока отказали Украине в возможности ввести бесполетную зону. Но если такие прецеденты уже были в истории, то почему сейчас Альянс отбрасывает эту опцию?

Американские политики и генералы оправдываются, что No-Fly Zone – это не просто указ, кнопка или подпись на бумаге. Ее нужно реализовывать в действии. На практике "закрытое небо" – это целый комплекс противовоздушной обороны.

"Для закрытия неба НАТО будет использовать собственный ресурс: ракеты, наземные системы и персонал. Самолеты, в том числе с дальним выявлением, у которых есть радиолокационные системы, чтобы фиксировать вылет ракеты еще с момента ее запуска. Самолеты Альянса должны находиться в воздушном пространстве Украины", – отметил Долинце.

Если НАТО соглашается взять на себя роль воздушного "патруля", то для начала ему придется уничтожить российские ПВО, расположенные в Беларуси и оккупированном Крыму. Альянс должен мониторить авиапространство над Украиной и сбивать самолеты-нарушители. В данной ситуации – самолеты Российской федерации.

Президент России Владимир Путин уже заявил, что любые попытки иностранных государств создать бесполетную зону над Украиной будут расцениваться как их участие "в вооруженном конфликте". И именно к этому аргументу прибегает Запад, мотивируя свой отказ ввести No-Fly Zone.

"Единственный путь для этого в той враждебной среде, которую мы видим сегодня в Украине – это массированно атаковать российские противовоздушные системы. Мы не можем проводить операции по обеспечению бесполетной зоны со всеми действующими российскими ПВО. Это также потребует нашей готовности к прямой конфронтации с российскими самолетами", – сказал на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, такое развитие событий грозит не только эскалацией войны и боевых действий в Украине, но и полномасштабной войной в Европе с участием НАТО. А этого в Альянсе хотят всячески избежать, несмотря на то, что Россия и без того вела агрессивную политику в отношении Запада и Балтийских стран. Руководство США, Великобритании и государств Евросоюза, не желая развязывать "Третью мировую", повторяют те же самые тезисы.

Последствия ночного обстрела Луцка (фото: t.me / vlastinet)

Никаких скрытых мотивов у Запада нет, уверен экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Их контраргументы отображают настоящие опасения.

"Если ты вводишь бесполетную зону, ты должен обеспечивать ее соблюдение. Это значит, что самолетам НАТО или США придется быть готовыми к столкновению с военно-воздушными силами России. Генералы и политики в США утверждают, что это крайне опасно, потому что два ядерных государства прежде никогда не вступали в прямое столкновение", – отметил в разговоре с изданием дипломат.

Если же конфронтация двух "полюсов" перейдет в открытую фазу, третья мировая может превратиться в ядерную войну. Нет гарантий того, что Кремль не пустит в ход свое ядерное вооружение. Блеф это или нет – но такие сигналы от Кремля уже исходили, когда Путин приказал перевести стратегические силы сдерживания "в особый режим боевого дежурства".

Дело техники

Есть ли вариант защитить украинское небо без прямого участия войск НАТО? Наше руководство уже призывало западных партнеров предоставить боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, если они не готовы сами закрывать бесполетную зону.

"Альтернативный вариант – когда страна закрывает небо с помощью предоставленных ресурсов и сил. Страна-партнер поставляет нужные наземные системы, пусковые установки, ракеты, самолеты, радары, доступ к спутниковым данным, специальную технику и устройства, которые позволяют выявлять вражескую авиацию", – отметил Богдан Долинце.

И в настоящее время это, пожалуй, самая реалистичная для нас перспектива. Такой комбинированный подход используется в "железном куполе" Израиля, уточнил эксперт. Сначала эта система строилась на американских зенитно-ракетных системах Patriot, но позже ее дополнили израильскими разработками.

"Она позволяет отражать 95-98% всех ракетных ударов. Но размер территории Израиля и Украины несопоставим. И для обеспечения такого покрытия, как в Израиле, Украине потребуется гораздо больше систем – аналогов того же самого Patriot", – объяснил Долинце.

Украина может обезопасить свое небо от боевой авиации за счет поставок современных комплексов ПВО, соглашается Грищенко. Частично Запад уже это делает. В нашу страну прибыло немало ПЗРК Stinger, эксплуатация которых не требует длительного обучения. Но проблема в том, что у этих комплексов ограниченная высота поражения целей – они могут уничтожать только низколетящие самолеты или вертолеты.

Украина получила ПЗРК Stinger, но только ними небо не закрыть (фото: defence.ua)

Что касается систем Patriot, то Штаты пока неохотно ведут эти разговоры. Американские чиновники объясняют, что для их использования на месте должны быть военные США.

"Вопрос даже не в их огромной стоимости, а в том, что их могут эффективно применять только подготовленные команды. Но если война в Украине затянется, то этот путь видится самым реалистичным. Чем еще могут помочь наши партнеры? Это передать нам самолеты советского производства, которые есть на вооружении Украины – наши военные знают, как ими пользоваться", – сказал Грищенко.

У украинских военных нет опыта применения истребителей западного производства, а на обучение могут уйти месяцы, если не годы. Именно по этой причине Киев обратился к Европе за поставкой боевых самолетов, произведенных во времена СССР. Примерно несколько десятков таких образцов осталось на вооружении постсоветских стран, включая Польшу. Речь идет об истребителях МиГ-29.

Польское правительство восприняло эту идею без энтузиазма, хотя согласилось обменять их на поставку других самолетов от США. Позже в Пентагоне заявили, что передача МиГ-29 не принесет Украине значимой пользы, но повысит эскалацию между Россией и НАТО. И так этот вопрос застопорился. По некоторым данным не в последнюю очередь из-за того, что политики раньше времени вынесли его на публичное обозрение, не дождавшись всех согласований.

"Это сложный вопрос. Но есть еще один очень важный фактор. Постоянная информация, видео и кадры от западных СМИ о том, что происходит против мирных жителей, склоняет Запад к применению все более и более жестких мер влияния на РФ. И на каком-то этапе они могут изменить свою позицию. Хотя на сегодня никто об этом говорить пока не хочет", – отметил Грищенко.

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Запад пытается играть по-честному с тем, кто вовсю игнорирует любые правила. Страны НАТО и ЕС стремятся делать цивилизованный упор на санкции, полагая, что колоссальные финансовые потери заставят агрессора отступить. Но Путина мало интересует бремя, которое ляжет на плечи российской экономики, ради воплощения его болезненных империалистических фантазий.

Потому отступление перед его угрозами, даже ядерными, скорее приближает Третью мировую, чем наоборот. В то время как за нерешительность западных лидеров тысячи украинцев платят своими жизнями уже сегодня.