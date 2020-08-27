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Беспочвенные обвинения: РФ требует от США объяснений из-за новых санкций

Россия, Четверг 27 августа 2020 07:32
Беспочвенные обвинения: РФ требует от США объяснений из-за новых санкций
Фото: флаг США (twitter.com/radiosvoboda)
Автор: Надежда Собенко

Посол РФ в США назвал беспочвенными подозрения в разработке химического и биологического оружия

Россия требует объяснений от США в связи с санкциями против пяти российских научно-исследовательских институтов (НИИ). Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал беспочвенными подозрения в разработке химического и биологического оружия.

Об этом говорится на странице российского посольства в Facebook.

"Мы обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать"", - заявил он.

В связи с этим Россия требует "разъяснения по беспочвенным обвинениям".

Напомним, 26 августа США внесли в санкционные списки пять российских НИИ, подозревая их в работе над химическим и биологическим оружием.

Также РБК-Украина писало, что в конце 2019 года в США обвинили Россию в оказании помощи в сокрытии использования химического оружия в Сирии.

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