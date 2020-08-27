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Безпідставні звинувачення: РФ вимагає від США пояснень через нових санкцій

Четвер 27 серпня 2020 07:32
Безпідставні звинувачення: РФ вимагає від США пояснень через нових санкцій
Фото: прапор США (twitter.com/radiosvoboda)
Автор: Надія Собенко

Посол РФ в США назвав безпідставними підозри в розробці хімічної і біологічної зброї

Росія вимагає пояснень від США у зв'язку з санкціями проти п'яти російських науково-дослідних інститутів (НДІ). Посол РФ в США Анатолій Антонов назвав безпідставними підозри в розробці хімічної і біологічної зброї.

Про це йдеться на сторінці російського посольства в Facebook.

"Ми звернули увагу на згадане повідомлення американського відомства. Воно викликає у нас подив. Тим більше, що ніяких доказів не представлено. Використовуються знайомі вже розмиті формулювання на кшталт" наявності вагомих підстав вважати "", - заявив він.

У зв'язку з цим Росія вимагає "роз'яснення щодо безпідставних звинувачень".

Нагадаємо, 26 серпня США внесли в санкційні списки п'ять російських НДІ, підозрюючи їх у роботі над хімічною та біологічною зброєю.

Також РБК-Україна писало, що в кінці 2019 року в США звинуватили Росію в наданні допомоги в приховуванні використання хімічної зброї в Сирії.

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