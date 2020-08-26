США расширили санкции против России

Фото: российские организации подозревают в разработке химоружия (freepik)

Под санкции попали пять научно-исследовательских институтов

Соединенные Штаты ввели санкции против пяти российских научно-исследовательских институтов (НИИ). Организации подозреваются в работе над химическим и биологическим оружием.

Об этом сообщает "Риа Новости".

Санкции ввели против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, Центральных НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, 48-го НИИ в Екатеринбурге и государственного НИИ органической химии и технологии, а также НИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса.

Какие именно ограничения вводятся, не сообщается.

Напомним, в начале августа в России объявили о регистрации первой вакцины от коронавируса.

При этом во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ее использовать пока рано, также начали переговоры с РФ для получения подробной информации о вакцине.

Также РБК-Украина писало, что в конце 2019 года в США обвинили Россию в оказании помощи в сокрытии использования химического оружия в Сирии.