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Бесплатные прививки: за какие вакцины украинцам не нужно платить

Новина українською →
Украина, Среда 30 июня 2021 12:22
Бесплатные прививки: за какие вакцины украинцам не нужно платить Фото: за какие вакцины украинцам не нужно платить (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине каждый гражданин, заключивший декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром, имеет право на бесплатный гарантированный государством пакет медицинских услуг. В который входит и вакцинация.

Об этом сообщает пресс-центр НСЗУ.

По информации ведомства, взрослые имеют право на бесплатное получение прививки от дифтерии и столбняка.

В частности, первую плановую ревакцинацию взрослых, которые ранее получили прививки, обычно проводят в возрасте 26 лет, а дальнейшая происходит каждые 10 лет.

Если взрослые не были привиты или не имеют такой информации, прививаться необходимо троекратно. Между 1 и 2 дозой интервал - 4 недели. Между 2 и 3 дозами - 6 месяцев. Следующее прививки - следующие каждые 10 лет.

Что касается вакцины против гепатита B, она была введена в программу иммунизации детей с 2001 года, поэтому скорее всего лица старше 20 лет не имеют этой прививки.

Как сообщили медики, прививание взрослых этой вакциной бюджетными средствами не предусмотрено. Поэтому можно приобрести препарат самостоятельно и иммунизироваться у своего семейного врача.

Напомним, что в Украине с 24 февраля запущена вакцинация от коронавируса.

Украинцы смогут записаться на получение бесплатного прививки против СOVID-19.

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