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Безкоштовне щеплення: за які вакцини українцям не потрібно платити

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Україна, Середа 30 червня 2021 12:22
Безкоштовне щеплення: за які вакцини українцям не потрібно платити Фото: за які вакцини українцям не потрібно платити (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні кожен громадянин, який уклав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, має право на безкоштовний гарантований державою пакет медичних послуг. До якого входить і вакцинація.

Про це повідомляє прес-центр НСЗУ.

За інформацією відомства, дорослі мають право на безкоштовне отримання щеплення від дифтерії та правця.

Зокрема, першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, зазвичай проводять у віці 26 років, а подальша відбувається кожні 10 років.

Якщо дорослі не були щеплені або не мають такої інформації, вакцинуватись необхідно триразово. Між 1 та 2 дозою інтервал - 4 тижні. Між 2 та 3 дозами - 6 місяців. Наступне щеплення - наступні кожні 10 років.

Що стосується вакцини проти гепатиту B, її було введено до програми імунізації дітей з 2001 року, тож скоріше за все особи старші 20 років не мають цього щеплення.

Як повідомили медики, щеплення дорослих цією вакциною бюджетним коштом не передбачено. Тож можна придбати препарат самостійно та імунізуватися у свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, що в Україні з 24 лютого запущена вакцинація від коронавірусу.

Українці зможуть записатися на отримання безкоштовного щеплення проти СOVID-19.

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