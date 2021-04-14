Бесплатную раннюю диагностику рака получили более 117 тысяч украинцев с начала года
Более 117 тысяч украинцев с начала года получили бесплатные услуги по раннему выявлению новообразований. Больше всего выполнено маммографических исследований.
В Программу медицинских гарантий-2021 включены 6 инструментальных исследований, направленных на раннюю диагностику распространенных онкозаболеваний. Это - маммография, колоноскопия, цистоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, гистероскопия и бронхоскопия.
В НСЗУ подали предложения на предоставление этих услуг в этом году 799 медицинских учреждений, из которых - 62 частные заведения и ФОПы.
"С начала 2021 года в Украине получили бесплатные услуги по раннему выявлению новообразований уже более 117 тысяч пациентов. Больше всего выполнено маммографических исследований - для более 55 тысяч пациенток", - говорится в сообщении.
Указано, что гастроскопию прошли примерно 41 тысяча пациентов, гистероскопию - более 2300 пациентов, колоноскопию - 11500, цистоскопию около 3 тысяч пациентов, бронхоскопию - почти 3 тысячи.
Для пациента бесплатными являются:
- диагностическая или лечебная процедура с анестезией, при необходимости;
- гистологическое исследование взятого материала, при необходимости;
- анализ и описание результатов исследования.
Для бесплатного обследования пациенту нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу, который выпишет направление на обследование.
Пациент может выбрать медицинское учреждение, заключившее договор с НСЗУ.
"Для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения. Например, маммография назначается женщине 40 лет и старше, гистероскопия - от 50 лет и старше. Гастроскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия - от 40 лет", - информируют в НСЗУ.
Однако пациентам младшего возраста врач также может выписать направление на такие исследования, если подозревает новообразования. В таком случае, эти исследования оплатит НСЗУ в рамках пакета "Медицинская помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".
Напомним, в 2020 году Нацслужба здоровья выплатила более 128,5 млн гривен заведениям за предоставление амбулаторных услуг пациентам по ранней диагностике онкозаболеваний.
Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения разработало проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний. Стратегия рассчитана на период до 2030 года.
Так, Минздрав расширил перечень лекарств для онкобольных.