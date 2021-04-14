Безкоштовну ранню діагностику раку отримали понад 117 тисяч українців з початку року
Понад 117 тисяч українців з початку року отримали безоплатні послуги з раннього виявлення новоутворень. Найбільше виконано мамографічних досліджень.
До Програми медичних гарантій-2021 включено 6 інструментальних досліджень, спрямованих на ранню діагностику найпоширеніших онкозахворювань. Це - мамографія, колоноскопія, цистоскопія, езофагогастродуоденоскопія, гістероскопія та бронхоскопія.
До НСЗУ подали пропозиції на надання цих послуг цього року 799 медичних закладів, з яких - 62 приватні заклади та ФОПи.
"З початку 2021 року в України отримали безоплатні послуги з раннього виявлення новоутворень вже понад 117 тисяч пацієнтів. Найбільше виконано мамографічних досліджень - для понад 55 тисяч пацієнток", - сказано у повідомленні.
Вказано, що гастроскопію пройшли приблизно 41 тисяча пацієнтів, гістероскопію - понад 2 300 пацієнтів, колоноскопію - 11,5 тисяч, цистоскопію близько 3 тисяч пацієнтів, бронхоскопію - майже 3 тисячі.
Для пацієнта безоплатними є:
- діагностична або лікувальна процедура з анестезією, за потреби;
- гістологічне дослідження взятого матеріалу, за потреби;
- аналіз та опис результатів дослідження.
Для безкоштовного обстеження пацієнту потрібно звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря, який випише направлення на обстеження.
Пацієнт може обрати будь-який медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ.
"Для проведення діагностичних досліджень встановлено вікові обмеження. Наприклад, мамографія призначається жінці від 40 років та старше, гістероскопія - від 50 років та старше. Гастроскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія - від 40 років", - інформують у НСЗУ.
Однак пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо підозрює новоутворення. У такому разі, ці дослідження оплатить НСЗУ у рамках пакету "Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".
Нагадаємо, у 2020 році Нацслужба здоров'я виплатила понад 128,5 млн гривень закладам за надання амбулаторних послуг пацієнтам з ранньої діагностики онкозахворювань.
Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я розробило проект Національної стратегії контролю онкологічних захворювань. Стратегія розрахована на період до 2030 року.
Так, МОЗ розширило перелік ліків для онкохворих.