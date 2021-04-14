Безкоштовну ранню діагностику раку отримали понад 117 тисяч українців з початку року

Понад 117 тисяч українців з початку року отримали безоплатні послуги з раннього виявлення новоутворень . Найбільше виконано мамографічних досліджень.

До Програми медичних гарантій-2021 включено 6 інструментальних досліджень, спрямованих на ранню діагностику найпоширеніших онкозахворювань. Це - мамографія, колоноскопія, цистоскопія, езофагогастродуоденоскопія, гістероскопія та бронхоскопія.

До НСЗУ подали пропозиції на надання цих послуг цього року 799 медичних закладів, з яких - 62 приватні заклади та ФОПи.

"З початку 2021 року в України отримали безоплатні послуги з раннього виявлення новоутворень вже понад 117 тисяч пацієнтів. Найбільше виконано мамографічних досліджень - для понад 55 тисяч пацієнток", - сказано у повідомленні.

Вказано, що гастроскопію пройшли приблизно 41 тисяча пацієнтів, гістероскопію - понад 2 300 пацієнтів, колоноскопію - 11,5 тисяч, цистоскопію близько 3 тисяч пацієнтів, бронхоскопію - майже 3 тисячі.

Для пацієнта безоплатними є:

діагностична або лікувальна процедура з анестезією, за потреби;

гістологічне дослідження взятого матеріалу, за потреби;

аналіз та опис результатів дослідження.

Для безкоштовного обстеження пацієнту потрібно звернутися до свого сімейного або лікуючого лікаря, який випише направлення на обстеження.

Пацієнт може обрати будь-який медичний заклад, який уклав договір з НСЗУ.

"Для проведення діагностичних досліджень встановлено вікові обмеження. Наприклад, мамографія призначається жінці від 40 років та старше, гістероскопія - від 50 років та старше. Гастроскопія, цистоскопія, бронхоскопія для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія - від 40 років", - інформують у НСЗУ.

Однак пацієнтам молодшого віку лікар також може виписати направлення на такі дослідження, якщо підозрює новоутворення. У такому разі, ці дослідження оплатить НСЗУ у рамках пакету "Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".