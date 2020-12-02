Безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу готові 55% українців, за гроші - 35%

Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)

В кінці листопада 55% українців готові особисто зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. Не хочуть безкоштовно вакцинуватися 40% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення ставати менше - 35%, а 57% не будуть вакцинуватися за гроші.

Як відзначають автори дослідження, прихильників безкоштовної вакцинації від коронавірусу більше серед осіб старшого віку, жителів сіл, а платного - серед молоді та жителів Києва.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці листопада введення жорсткого карантину підтримували 42% українців. При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята.

Відзначимо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, в середині вересня 2020 року були готові скористатися безкоштовною вакциною від коронавірусу 35% опитаних українців. При цьому не робили б вакцинації 50% респондентів, а ще 15% - не визначилися.