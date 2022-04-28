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Как бесплатно подключиться к сети Интернет в бомбоубежищах: разъяснение

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Украина, Четверг 28 апреля 2022 12:18
Как бесплатно подключиться к сети Интернет в бомбоубежищах: разъяснение Фото: как бесплатно подключиться к сети Интернет в бомбоубежищах
Автор: Наталия Гурковская

В Украине есть возможность бесплатного подключения к сети Интернет в бомбоубежищах. Услуга бесплатная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"В течение нескольких дней технический специалист компании свяжется с вами по подключению. Все услуги предоставляются бесплатно", - говорится в сообщении.

Подключиться можно через провайдера:

  • "Воля". Компания "Воля" вместе с "Дата Груп" подключают Wi-Fi и ТВ в Киеве или Киевской области в хранилищах и укрытиях. Обратитесь по электронной почте [email protected] или оставьте заявку на платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua.
  • "Киевстар". Компания "Киевстар" обеспечивает подключение Wi-Fi по всей Украине. Чтобы подключить WI-FI в укрытии, следует обратиться с запросом по электронному адресу [email protected], указав контакты и адрес подключения.

Как сообщалось, ранее появилась обновленная карта бомбоубежищ по всей Украине.

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