Как бесплатно подключиться к сети Интернет в бомбоубежищах: разъяснение
Фото: как бесплатно подключиться к сети Интернет в бомбоубежищах
В Украине есть возможность бесплатного подключения к сети Интернет в бомбоубежищах. Услуга бесплатная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
"В течение нескольких дней технический специалист компании свяжется с вами по подключению. Все услуги предоставляются бесплатно", - говорится в сообщении.
Подключиться можно через провайдера:
- "Воля". Компания "Воля" вместе с "Дата Груп" подключают Wi-Fi и ТВ в Киеве или Киевской области в хранилищах и укрытиях. Обратитесь по электронной почте [email protected] или оставьте заявку на платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua.
- "Киевстар". Компания "Киевстар" обеспечивает подключение Wi-Fi по всей Украине. Чтобы подключить WI-FI в укрытии, следует обратиться с запросом по электронному адресу [email protected], указав контакты и адрес подключения.
Как сообщалось, ранее появилась обновленная карта бомбоубежищ по всей Украине.
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