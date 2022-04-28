Як безкоштовно під'єднатись до мережі Інтернет в бомбосховищах: роз'яснення
Фото: як безкоштовно під'єднатись до мережі Інтернет в бомбосховищах
В Україні є можливість безкоштовного підключення до мережі Інтернет в бомбосховищах. Послуга є безкоштовною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"Протягом кількох днів технічний спеціаліст компанії зв'яжеться з вами щодо підключення. Всі послуги надаються безкоштовно", - йдеться в повідомленні.
Підключитись можна через провайдера:
- "Воля". Компанія "Воля" разом з "Дата Груп" підключають Wi-Fi та ТВ у Києві чи Київській області у сховищах та укриттях. Зверніться за електронною поштою [email protected] або залиште заявку на платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua.
- "Київстар". Компанія "Київстар" забезпечує підключення Wi-Fi по всій Україні. Щоб підключити WI-FI в укритті, слід звернутись із запитом на електронну адресу [email protected], вказавши контакти та адресу підключення.
Як повідомлялося, раніше з'явилася оновлена карта бомбосховищ по всій Україні.
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