Беспилотное аэротакси Joby Aviation совершило полет на расстояние 241 км

Компания опубликовала процесс полета электро-вертолета, который длился 1 час и 17 минут.

Как отмечают разработчики, аккумулятор для аппарата продается в свободном доступе, однако им пришлось немного его адаптировать к своему устройству.

В частности, эксплуатация разработки Joby Aviation в рамках его использования в сфере аэротакси, может существенно улучшить ситуацию с борьбой против загрязнения атмосферы, поскольку устройство имеет нулевой уровень выбросов.

Joby Aviation, со своей стороны, планируют начать масштабную эксплуатацию электро-вертолета уже в 2024 году. Более того, лишь недавно компания выкупила у Uber их сегмент по аэротакси, впрочем цена сделки до сих пор не разглашается.