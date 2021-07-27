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Беспилотное аэротакси Joby Aviation совершило полет на расстояние 241 км

Автор: Сергей Пышкин

Беспилотный электро-вертолет, разрабатываемый компанией Joby Aviation совершил полет на расстояние до 250 км без подзарядки. Это был один из самых длительных полетов такого вида транспорта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Компания опубликовала процесс полета электро-вертолета, который длился 1 час и 17 минут.

Как отмечают разработчики, аккумулятор для аппарата продается в свободном доступе, однако им пришлось немного его адаптировать к своему устройству.

В частности, эксплуатация разработки Joby Aviation в рамках его использования в сфере аэротакси, может существенно улучшить ситуацию с борьбой против загрязнения атмосферы, поскольку устройство имеет нулевой уровень выбросов.

Joby Aviation, со своей стороны, планируют начать масштабную эксплуатацию электро-вертолета уже в 2024 году. Более того, лишь недавно компания выкупила у Uber их сегмент по аэротакси, впрочем цена сделки до сих пор не разглашается.

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Соединенные Штаты Америкивертолеттакси