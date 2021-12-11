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Беспилотники и спецтранспорт. США выделят 20 млн долларов на усиление границы Украины

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Украина, Суббота 11 декабря 2021 13:23
Беспилотники и спецтранспорт. США выделят 20 млн долларов на усиление границы Украины Фото: США выделят 20 млн долларов на усиление границы Украины (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Мария Кучерявец

Госпогранслужба и посольство США начали проект по усилению безопасности северного и восточного участков границы Украины. В рамках которого будет выделено 20 млн долларов на укрепление охраны украинского рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По информации ведомства, соответствующий План совместных действий был подписан 10 декабря в Черкасской области.

"Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 млн долларов", - говорится в сообщении.

Как отметила представительница посольства США в Украине Сара Лангенкамп, этот проект направлен на оказание технической помощи пограничникам для повышения эффективности служебной деятельности в ходе выполнения задач по охране северного и восточного государственной границы Украины и для эффективного противодействия возникающим угрозам национальной безопасности Украины.

В частности, он предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т. д.

Напомним, недавно Госпогранслужба закупила 60 современных дронов, которые с воздуха будут помогать охранять границу. Их общая стоимость составила около 50 миллионов гривен.

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