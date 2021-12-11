Безпілотники та спецтранспорт. США виділять 20 млн доларів на посилення кордону України

Держприкордонслужба та посольство США започаткували проєкт з посилення безпеки північної і східної ділянок кордону України. В рамках якого буде виділено 20 млн доларів на зміцнення охорони українського рубежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

За інформацією відомства, відповідний План спільних дій був підписаний 10 грудня у Черкаській області.

"Початок реалізації проекту стартує з січня 2022 року, а загальна сума допомоги розглядається у розмірі 20 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначила представниця посольства США в Україні Сара Лангенкамп, цей проект спрямований на надання технічної допомоги прикордонникам для підвищення ефективності службової діяльності в ході виконання завдань з охорони північного та східного державного кордону України та для ефективної протидії виникаючим загрозам національній безпеці України.

Зокрема, він передбачає можливість надання Держприкордонслужбі безпілотних авіаційних систем, спецтранспорту, засобів відеомоніторингу, зв’язку, екіпірування тощо.