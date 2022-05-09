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Беспилотники и крылатые ракеты: в ВСУ рассказали о сбитых воздушных целях противника

Российский дрон "Орион" (Фото: defenseworld.net)
Автор: Константин Широкун

8 мая противовоздушная оборона Воздушных сил ВСУ поразила пять беспилотных летательных аппаратов: четыре "Орлан-10" и один "Форпост". Также за день уничтожено три крылатых ракеты. Еще два "Орлана-10" уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Командования Воздушных сил ВСУ.

Также ударная авиация Воздушных Сил наносила ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, снижая наступательные действия российской армии на отдельных направлениях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что защиту столицы в ближайшие дни могут обеспечить западными средствами ПВО. Он подчеркнул, что противовоздушная оборона по стандартам НАТО еще больше будет защищать наш воздух.

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