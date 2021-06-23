Беспилотник и обстрелы: боевики на Донбассе шесть раз нарушили "тишину"

Вражеский обстрел был зафиксирован вблизи Новоселовки. Оккупанты открыли огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Майорское боевики применили ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, вблизи Пивденного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил с минометов 120-го калибра. В районе населенного пункта Марьинка боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Красногоровки российско-оккупационные войска совершили обстрел со станковых противотанковых гранатометов.

Также вблизи Авдеевка боевики устроили провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа Mavic, который пытался осуществить пролет над позициями украинских подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокацию было прекращено.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.