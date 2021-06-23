Безпілотник і обстріли: бойовики на Донбасі шість разів порушили "тишу"

Ворожий обстріл був зафіксований поблизу Новоселівки. Окупанти відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру. Неподалік Майорське бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Крім того, поблизу Південного російські найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів 120-го калібру. У районі населеного пункту Мар'їнка бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Красногорівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів.

Також поблизу Авдіївка бойовики влаштували провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу Mavic, який намагався здійснити проліт над позиціями українських підрозділів. Завдяки злагодженим діям розрахунків чергових вогневих засобів провокацію було припинено.

В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

"На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представникам місії СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.