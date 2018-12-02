Безпілотник ОБСЄ зафіксував важке озброєння біля окупованого Луганська

Фото: вибух ("Інформаційний спротив")

РФ продовжує грубо порушувати визначені мінськими домовленостями лінії відводу важкого озброєння

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) зафіксувала поблизу окупованих районів Луганської області важке озброєння бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Росія продовжує грубо порушувати визначені мінськими домовленостями лінії відводу важкого озброєння. Так, у звіті СММ ОБСЄ від 30 листопада йдеться, що в районі Боково-Платово виявлено двадцять дві одиниці систем залпового вогню бойовиків БМ-21 "Град", у Міусинська - шість, а поблизу Садового - вісім одиниць.

Крім того, поблизу Міусинська окупанти також зосередили 12 гаубиць Д-30 "Жаба", 10 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", сім танків Т-72 і чотири зенітних ракетних комплексів 9К35 "Стріла-10".

Також два танки Т-72, 17 гаубиць (вісім 2A36 "Гіацинт-Б" і дев'ять 2А65) командування збройних формувань РФ розташувало на південно-заході від Луганська в районі Кришталевого. А шість самохідних гаубиць 2С1, 11 причіпних гаубиць (п'ять 2А65 і шість Д-30) і чотири протитанкові гармати МТ-12 "Рапіра" зафіксовано поруч з Боково-Платово.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК повідомила, що 28 листопада безпілотник ОБСЄ зафіксував скупчення ворожих танків поблизу Луганська.