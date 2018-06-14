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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал "Грады" в Луганской области

НовостиОбщество    14.06.2018 - 16:23
Фото: "Град" (youtube screenshot)
Фото: "Град" (youtube screenshot)

В Донецкой области обнаружили 34 танка

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) зафиксировал на неподконтрольной правительству Украины территории в Луганской области из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщает представительство ОБСЕ в Украине.

"8 июня БПЛА обнаружил 7 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122 мм примерно в 6 км на юго-восток от н. п. Миусинск, 62 км юго-западнее Луганска", - говорится в сообщении.

Также беспилотник обнаружил зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", размещен с нарушением линий отвода в н. п. Гольмовський. Также было выявлено 6 самоходных гаубиц "Гвоздика" на расстоянии около 1 км на северо-запад от н. п. Шимшиновка, а также 15 буксируваних гаубиц "Лягушка" и 12 самоходных гаубиц 2С1 ориентировочно за 2 км на юго-восток от н. п. Бугаевка.

8 июня по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству районов беспилотник обнаружил 34 танки (двадцать четыре Т-72 и десять Т-64) примерно за 3,5 км на юго-восток от н. п. Терновое. Еще 11 танков (Т-72) были обнаружены ориентировочно за 3 км на запад от н. п. Мануйловка.

А 9 июня беспилотник СММ дальнего радиуса действия зафиксировала зенитно-ракетный комплекс "Оса" неподалеку от Украинского.

Напомним, недавно СММ сообщила, что один из боевиков оккупированных районов Донецкой области, находясь в состоянии алкогольного сп'опьянения, бросил в наблюдателей молоток.

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Теги публикации: ОБСЕ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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