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Безпілотник ОБСЄ зафіксував "Гради" в Луганській області

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 16:23
Фото: "Град" (youtube screenshot)
Фото: "Град" (youtube screenshot)

У Донецькій області виявили 34 танки

Безпілотник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) зафіксував на непідконтрольній урядові України території в Луганській області реактивних систем залпового вогню "Град". Про це повідомляє представництво ОБСЄ в Україні.

"8 червня БПЛА виявив 7 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 122 мм приблизно за 6 км на південний схід від н. п. Міусинськ, 62 км на південний захід від Луганська", - йдеться у повідомленні.

Також безпілотник виявив зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", розміщений із порушенням ліній відведення в н. п. Гольмівський. Також було виявлено 6 самохідних гаубиць "Гвоздика" на відстані близько 1 км на північний захід від н. п. Шимшинівка, а також 15 буксируваних гаубиць "Жаба" та 12 самохідних гаубиць 2С1 орієнтовно за 2 км на південний схід від н. п. Бугаївка.

Також 8 червня за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних уряду районів безпілотник виявив 34 танки (двадцять чотири Т-72 і десять Т-64) приблизно за 3,5 км на південний схід від н. п. Тернове. Ще 11 танків (Т-72) були виявлені орієнтовно за 3 км на захід від н. п. Мануйлівка.

А 9 червня безпілотник СММ дальнього радіуса дії зафіксував зенітно-ракетний комплекс "Оса" неподалік від Українського.

Нагадаємо, нещодавно СММ повідомила, що один з бойовиків окупованих районів Донецької області, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кинув у спостерігачів молоток.

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Теги публікації: ОБСЄ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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