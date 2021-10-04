Беспилотник боевиков пересек линию разграничения на Донбассе

Сегодня, 4 октября на Донбассе было зафиксировано одно нарушение со стороны страны-агрессора. Украинские военные обнаружили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"По состоянию на 11:00 4 октября, выявлено 1 нарушение со стороны российско-оккупационных войск. На Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки боевики на Донбассе четыре раза нарушили "тишину". В том числе, использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение.