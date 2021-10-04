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Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування на Донбасі

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 жовтня на Донбасі було зафіксовано одне порушення з боку країни-агресора. Українські військові виявили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Станом на 11:00 4 жовтня, виявлено 1 порушення з боку російсько-окупаційних військ. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". В тому числі, використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

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