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"Бешикташ" незадоволений воротарем "Ліверпуля" і хоче достроково повернути його

Новини » Спорт    30.10.2018 - 12:46
Фото: Лорис Каріус (instagram.com/lorisk21)
Фото: Лорис Каріус (instagram.com/lorisk21)

Турки хочуть придбати іншого гравця "червоних"

"Бешикташ" незадоволений роботою голкіпера Лориса Каріус і хоче повернути його в "Ліверпуль" раніше кінця терміну оренди. Про це повідомляє A Bola.

Попри те, що німець повинен перебувати в Стамбулі до кінця сезону 2019/20, турки мають намір достроково припинити оренду в зимове трансферне вікно. Крім цього, турецький клуб все ще хоче взяти в оренду з правом викупу нападника "мерсисайдців" Дивока орігамі, який поки не зіграв за "Ліверпуль" в офіційних матчах у новому сезоні.

Каріус зіграв за "Бешикташ" в поточному сезоні 9 матчів, пропустивши 14 голів і тільки один раз залишав свої ворота "сухими".

Каріус перейшов в стан "мерсисайдців" з німецького "Майнца" в 2016 році, всього він провів за "Ліверпуль" 49 матчів. У фінальному поєдинку Ліги чемпіонів минулого сезону з мадридським "Реалом" Каріус зробив дві помилки, які призвели до голів у ворота англійського клубу, "Ліверпуль" в результаті програв - 1:3.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що голкіпер "Ліверпуля" догравав фінальний матч Ліги чемпіонів-2017/18 зі струсом мозку

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