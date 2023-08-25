"Бешикташ" – "Динамо": УЕФА назначил арбитра на матч Лиги конференций

Ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций 2023/24 между стамбульским "Бешикташем" и киевским "Динамо" рассудит бригада арбитров из Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч "Бешикташ" – "Динамо" состоится 31 августа в Стамбуле. Поединок примет стадион "Бешикташ". Старт встречи назначен на 21:00 по киевскому времени.

35-летний адвокат из округа Брага Жоау Пинейра будет обслуживать поединок "черных орлов" и отечественного гранда. Его соотечественники Бруну Жезуш и Лусиану Майя помогут в роли лайнсменов. Четвертым арбитром будет португалец Клауди Перейра.

Пути Пинейры с украинскими командами пересекутся в пятый раз. Донецкий "Шахтер", национальная команда и молодежная сборная Украины с ним одержали победы. "Александрия" расписала результативную ничью с "Сент-Этьеном" (2:2) в Лиге Европы 2019/20.

Накануне киевское "Динамо" драматически проиграло "Бешикташу" в квалификации Лиги конференций (2:3). В составе "бело-синих" забитыми мячами отличились Шапаренко и Волошин. Гол Караваева английский рефери Инглэнд отменил из-за офсайда.