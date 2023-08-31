"Бешикташ" – "Динамо": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Матч "Бешикташ" – "Динамо" відбудеться 31 серпня в Стамбулі. Поєдинок прийме стадіон "Бешикташ". Старт зустрічі призначений на 21:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Бешикташ" – "Динамо"

Уболівальники матимуть доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. Черговий матч "біло-синіх" у єврокубках цьогоріч покажуть на телеканалі 2+2. Також трансляція буде доступна на YouTube-каналі Football Hub. До та після зустрічі в ефірі будуть аналітичні студії, а переглянути матч можна буде на YouTube-каналі "Динамо" безпосередньо в цій новині.

Прогноз букмекерів на матч "Бешикташ" – "Динамо"

Фахівці контори Favbet визначили однозначним фаворитом поєдинку стамбульців. На перемогу "чорних орлів" заклали коефіцієнт 1,57. Тим часом на команду Мірчі Луческу встановили бал 6,00. Навіть нічия трохи вірогідніша – кеф 4,50.

Персональні фанати Владислава Ваната можуть закластися на два та більше м'ячів у виконанні нападника. Коефіцієнт на такий подвиг українця склав солідні 21,00. Натомість мінімальна перемога киян в основний час запропонована з перспективним кефом 7,00.

Орієнтовні склади на матч "Бешикташ" – "Динамо"

"Бешикташ": Гюнок – Розьє, Уйсал, Коллі, Зайнутдінов – Хаджіахметовіч – Булут, Учан, Фернандеш, Рашіца – Абубакар

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваєв, Буяльський, Н. Волошин – Ванат

Переможець двоматчевого протистояння вийде в груповий етап третього за рангом єврокубка. Натомість невдаха битви вилетить із єврокубків 2023/24. Перший матч завершився драматичною перемогою стамбульців (3:2).