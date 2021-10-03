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Бешеная рубка. "Ливерпуль" и "Ман Сити" сыграли в боевую ничью в центральном матче тура АПЛ

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Ливерпуль, Воскресенье 03 октября 2021 20:29
Бешеная рубка. "Ливерпуль" и "Ман Сити" сыграли в боевую ничью в центральном матче тура АПЛ Фото: "Ливерпуль" и "Ман Сити" сыграли в ничью 2:2 (twitter.com/premierleague)
Автор: Игорь Литвиненко

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" устроили сумашедшую рубку в центральном матче седьмого тура Английской Премьер-лиги. Клубы забили по два гола и расписали результативную ничью - 2:2.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

В первой половине "Ман Сити" действовал чуть более остро впереди. Но все главные события команды оставили на вторую 45-минутку. Сперва на 59-й минуте отличную контратаку "красные" смогли аккумулировать в гол благодаря усилиям Салаха и Мане. Первый прорвался с правого фланга и отпасовал на своего партнера, который переправил мяч в сетку - 1:0.

Через 10 минут игроки "Сити" счет сравняли. Отметился с острого угла, пожалуй, самый активный игрок "горожан" Фоден - 1:1.

А всего спустя 7 минут очередной шедевр сотворил Салах. Египтянин прорвался через троих оппонентов с правого фланга в штрафную и пробил с острого угла в сетку - 2:1.

Но финальную точку в матче поставили "горожане". Мяч после фланговой передачи отскочил на линию штрафной к Де Брюйне, который положил круглый точно в угол ворот "Ливерпуля" - 2:2.

В итоге боевая ничья, которая вряд ли устроит обе команды: и "Ливерпуль", и "Сити" отстают от лидера "Челси". "Красные" имеют 15 очков и занимаю второе место, "синие" с 14 баллам третьи.

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