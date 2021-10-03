Бешеная рубка. "Ливерпуль" и "Ман Сити" сыграли в боевую ничью в центральном матче тура АПЛ
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" устроили сумашедшую рубку в центральном матче седьмого тура Английской Премьер-лиги. Клубы забили по два гола и расписали результативную ничью - 2:2.
Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.
В первой половине "Ман Сити" действовал чуть более остро впереди. Но все главные события команды оставили на вторую 45-минутку. Сперва на 59-й минуте отличную контратаку "красные" смогли аккумулировать в гол благодаря усилиям Салаха и Мане. Первый прорвался с правого фланга и отпасовал на своего партнера, который переправил мяч в сетку - 1:0.
Its the Salah & Mane combination! 1-0 Liverpool. #LIVMCI pic.twitter.com/OG6RQhxjO1— .’’ (@Wrzzer10) October 3, 2021
Через 10 минут игроки "Сити" счет сравняли. Отметился с острого угла, пожалуй, самый активный игрок "горожан" Фоден - 1:1.
Phil foden completely silencing Anfield is something you love to see pic.twitter.com/1yX9HoEuXq— Connor (@Connor9320_) October 3, 2021
А всего спустя 7 минут очередной шедевр сотворил Салах. Египтянин прорвался через троих оппонентов с правого фланга в штрафную и пробил с острого угла в сетку - 2:1.
Mo Salah with the goal of the season.— CF Comps (@CF_Comps) October 3, 2021
WOW
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Но финальную точку в матче поставили "горожане". Мяч после фланговой передачи отскочил на линию штрафной к Де Брюйне, который положил круглый точно в угол ворот "Ливерпуля" - 2:2.
THE BEST MIDFIELDER IN THE WORLD KEVIN DE BRUYNE pic.twitter.com/ltR650OPnu— VON (@MEDIOVON) October 3, 2021
В итоге боевая ничья, которая вряд ли устроит обе команды: и "Ливерпуль", и "Сити" отстают от лидера "Челси". "Красные" имеют 15 очков и занимаю второе место, "синие" с 14 баллам третьи.