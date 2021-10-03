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Скажена рубка. "Ліверпуль" і "Ман Сіті" зіграли в бойову нічию в центральному матчі туру АПЛ

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Ліверпуль, Неділя 03 жовтня 2021 20:29
Скажена рубка. "Ліверпуль" і "Ман Сіті" зіграли в бойову нічию в центральному матчі туру АПЛ Фото: "Ліверпуль" і "Ман Сіті" зіграли в нічию 2: 2 (twitter.com/premierleague)
Автор: Ігор Литвиненко

"Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" влаштували божевільну рубку в центральному матчі сьомого туру Англійської Прем'єр-ліги. Клуби забили по два голи і розписали результативну нічию - 2: 2.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

У першій половині "Ман Сіті" діяв трохи гостріше попереду. Але все головні події команди залишили на другу 45-хвилинку. Спершу на 59-й хвилині чудову контратаку "червоні" змогли акумулювати в гол завдяки зусиллям Салаха і Мане. Перший прорвався з правого флангу і відпасував на свого партнера, який переправив м'яч у сітку - 1:0.

Через 10 хвилин гравці "Сіті" рахунок зрівняли. Відзначився з гострого кута, мабуть, найактивніший гравець "городян" Фоден - 1:1.

А всього через 7 хвилин черговий шедевр створив Салах. Єгиптянин прорвався через трьох опонентів з правого флангу в штрафну і пробив з гострого кута в сітку - 2:1.

Але фінальну крапку в матчі поставили "городяни". М'яч після флангової передачі відскочив на лінію штрафного до Де Брюйне, який поклав круглий точно в кут воріт "Ліверпуля" - 2:2.

У підсумку бойова нічия, яка навряд чи влаштує обидві команди: і "Ліверпуль", і "Сіті" відстають від лідера "Челсі". "Червоні" мають 15 очок і займаю друге місце, "сині" з 14 балами треті.

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