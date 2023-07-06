Бєсєдін змінив "Динамо" на регулярного учасника єврокубків із Казахстану

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

27-річний форвард перебрався в казахську першість, хоча інтерес до нього проявляв ковалівський "Колос". Деталі угоди з "Ордабаси" наразі невідомі.

Бєсєдін переїхав у новий чемпіонат у статусі вільного агента. Нещодавно він домовився з керівництвом "Динамо" про дострокове розірвання контракту. Німецький портал Transfermarkt наразі вказав, що в складі "Ордабаси" українець виступатиме мінімум до 31 грудня 2023 року.

Шимкентська команда веде боротьбу за чемпіонський титул із "Астаною". На цей момент "Ордабаси" відстає на 3 очки від столичного гранда, але має в запасі два матчі. Наприкінці липня нова команда Бєсєдіна розпочне шлях у кваліфікації Ліги конференцій протистоянням із варшавською "Легією".

Хто такий Артем Бєсєдін

Уродженець Харкова, вихованець місцевих ДЮСШ. До академії "Динамо" потрапив у 16 років.

Виступав за "біло-синіх" U-19 і дубль вітчизняного гранда. У березні 2015 року поїхав у "Металіст" на правах оренди. До Києва повернувся на другу половину сезону 2015/16. З тих пір провів 143 матчі в усіх турнірах за "Динамо", в яких забив 35 м'ячів. Останній гол у футболці киян оформив у квітні 2021-го.

У збірній України дебютував у 2016 році. Загалом зіграв 19 поєдинків за "синьо-жовтих", у яких забив 2 м'ячі.