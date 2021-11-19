Берут наркоманов и уголовников: жителей ОРДЛО агитируют присоединиться к "армии" оккупантов

Жителей ОРДЛО призывают служить в "армии" боевиков. По контракту берут всех желающих - от уголовников до наркозависимых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook .

По данным украинской разведки, командование ВС РФ агитирует жителей Донецкой и Луганской областей для прохождения военной службы в "армии" оккупантов. Кроме того, на службу по контракту оформляют всех желающих. Это касается даже лиц с уголовным прошлым и алко- и наркозависимых.

Также российские оккупационные администрации на Донбассе официально разрешили призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск).