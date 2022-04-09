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Берлускони заявил, что глубоко разочарован Путиным

Фото: Сильвио Берлускони (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Бывший итальянский премьер-министр и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что глубоко разочарован и опечален поведением президента РФ Владимира Путина из-за вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметил Берлускони, выступая на съезде своей консервативной партии в Риме, Путин должен взять на себя полную ответственность в глазах всего мира за полномасштабную военную агрессию против Украины.

"Я познакомился с ним 20 лет назад, и он всегда казался мне человеком демократии и мира… какая жалость", - рассказал 85-летний экс-премьер Италии, который в течение многих лет поддерживал тесные дружеские отношения с руководителем Кремля.

"Нападение на Украину вместо того, чтобы привести Россию в Европу, бросило ее в объятия Китая… какая жалость, какая жалость", - добавил он.

Напомним, в 2015 году Служба безопасности Украины запретила Берлускони въезд в Украину на 3 года из-за его посещения оккупированного Крыма, где тот встречался с Путиным.

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Владимир Путин