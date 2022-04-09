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Берлусконі заявив, що глибоко розчарований Путіним

Фото: Сільвіо Берлусконі (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Колишній італійський прем'єр-міністр і лідер партії "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі заявив, що глибоко розчарований і засмучений поведінкою президента РФ Володимира Путіна через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначив Берлусконі, виступаючи на з'їзді своєї консервативної партії в Римі, Путін має взяти на себе повну відповідальність в очах усього світу за повномасштабну військову агресію проти України.

"Я познайомився з ним 20 років тому, і він завжди здавався мені людиною демократії і миру... який жаль", - розповів 85-річний екс-прем'єр Італії, який протягом багатьох років підтримував тісні дружні стосунки з керівником Кремля.

"Напад на Україну замість того, щоб привести Росію в Європу, кинув її в обійми Китаю... який жаль, який жаль", - додав він.

Нагадаємо, у 2015 році Служба безпеки України заборонила Берлусконі в'їзд в Україну на 3 роки через його відвідування окупованого Криму, де той зустрічався з Путіним.

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Володимир Путін