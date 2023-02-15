Берлусконі після скандальної заяви про Зеленського раптом виступив за "підтримку України"

"Давайте подивимося на факти. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували в Італії та в Європі без вагань і підтримували Україну, надсилаючи фінансування та зброю. Я завжди був і є на боці українського народу і миру", - написав Берлусконі.

Він також заявив, що очікує вирішення "цієї дуже небезпечної війни для всіх нас" дипломатичним шляхом.

"Я просто запропонував великий "план Маршала" Заходу щодо відбудови України, як можливий дипломатичний спосіб припинення цього конфлікту, який, хочу повторити, дуже небезпечний для всіх нас", - підсумував Берлусконі.

Що сталося

Нагадаємо, перед цим колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував чинну прем'єр-міністерку країни Джорджію Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі.

Як заявив Берлусконі, якби він залишався прем'єром, то не зустрівся з українським лідером. Крім того, він додав, що якби Зеленський припинив нібито "атакувати" Донбас, то російського вторгнення не було б.

На його заяву вже відреагували в Україні. В МЗС зазначили, такі заяви Берлусконі свідчать про те, що він намагається цілувати криваві руки глави Кремля Володимира Путіна, так само як це робив з Каддафі.

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