Берлінський сценарій чи новий Енгельс? Росія розширює секретну авіабазу біля Москви

Отож, попри заяви про виснаження російського авіаційного парку, окупанти розпочали масштабне будівництво на стратегічному об'єкті поблизу столиці РФ.

Так, на аеродромі Раменське під Москвою зафіксовано зведення нових ангарів та розширення стоянок для літаків Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3, які є носіями ядерної зброї та ракет для ударів по Україні.

Згідно зі знімками станом на 15–19 березня 2026 року, активні роботи ведуться в центральній та південній частинах летовища.

Насамперед на знімках видно, що у центрі аеропорту розпочато монтаж споруд розміром 110 на 77 метрів. Такі габарити дозволяють повністю приховати стратегічні ракетоносці від візуального спостереження та захистити їх від уламкових уражень.

Крім того, у південній частині аеродрому помічено підготовку нових майданчиків для базування бортів. Аналогічні роботи раніше фіксувалися на авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області.

На території вже встановлено будівельні вагончики для управління роботами та склади для матеріалів.

Зазначимо, що станом на березень на летовищі ідентифіковано присутність основних сил стратегічної авіації ворога:

Ту-160 (Білий лебедь): 3 одиниці (один із бортів у період 18–19 березня був переміщений або залишив аеродром). Ту-95МС: 1 одиниця. Ту-22М3: 1 одиниця.

Аеродром Раменське межує з містом Жуковський та однойменним міжнародним аеропортом, що робить цей військовий об'єкт частиною великого авіаційного вузла під самим носом у Кремля.