Берлінський сценарій чи новий Енгельс? Росія розширює секретну авіабазу біля Москви

Росія розширює аеродром Раменське під Москвою, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС.
Як пише РБК-Україна, про це повідомили на сторінці AviVector в Х, де викладають дані супутникової розвідки авіабаз. Там показали фото аеродрому Раменське.
Отож, попри заяви про виснаження російського авіаційного парку, окупанти розпочали масштабне будівництво на стратегічному об'єкті поблизу столиці РФ.
Так, на аеродромі Раменське під Москвою зафіксовано зведення нових ангарів та розширення стоянок для літаків Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3, які є носіями ядерної зброї та ракет для ударів по Україні.
Згідно зі знімками станом на 15–19 березня 2026 року, активні роботи ведуться в центральній та південній частинах летовища.
Насамперед на знімках видно, що у центрі аеропорту розпочато монтаж споруд розміром 110 на 77 метрів. Такі габарити дозволяють повністю приховати стратегічні ракетоносці від візуального спостереження та захистити їх від уламкових уражень.
Крім того, у південній частині аеродрому помічено підготовку нових майданчиків для базування бортів. Аналогічні роботи раніше фіксувалися на авіабазі "Енгельс-2" у Саратовській області.
На території вже встановлено будівельні вагончики для управління роботами та склади для матеріалів.
Зазначимо, що станом на березень на летовищі ідентифіковано присутність основних сил стратегічної авіації ворога:
Аеродром Раменське межує з містом Жуковський та однойменним міжнародним аеропортом, що робить цей військовий об'єкт частиною великого авіаційного вузла під самим носом у Кремля.
Нагадаємо, українським захисникам під час атаки на авіаремонтний завод у Новгородській області вдалося пошкодити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.
А-50 здатний виявляти повітряні цілі на відстані до 650 км і одночасно супроводжувати десятки об'єктів, передаючи дані іншим літакам. Його екіпаж налічує близько 15 осіб.
Минулого року під час операції "Павутина" українським воїнам вдалося пошкодити кілька таких літаків.