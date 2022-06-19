Под Берлином крупный пожар, спасатели проводят эвакуацию людей
Под Берлином пожар, вызванный сильной жарой, уже охватил почти 100 гектаров территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Berlin Spectator.
Речь идет о городе Тройенбритцен, что в регионе Бранденбург. Всего в этом городе проживает около 8 тыс жителей. Сейчас эвакуированы люди из трех районов - почти 700 человек.
Пожар, вспыхнувший в пятницу вечером, опустошает, по данным местных СМИ, около ста гектаров в этом лесистом и сельском регионе.
"Мы просим всех жителей покинуть свои дома, это не учения", - сообщили в городской мэрии жителям микрорайона.
Сильный ветер ускоряет распространение огня и затрудняет работу сил интервенции, отмечают представители власти.
Несколько вертолетов федеральной полиции и армии оказывают воздушную поддержку пожарным, черпая воду из озера вблизи этого района.
Напомним, пожар в Одесской области уничтожил 5 тонн урожая.
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