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Под Берлином крупный пожар, спасатели проводят эвакуацию людей

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Украина, Воскресенье 19 июня 2022 22:05
Под Берлином крупный пожар, спасатели проводят эвакуацию людей Фото: лесной пожар (twitter.com/yanuspaksoy)
Автор: Евгений Прокопенко

Под Берлином пожар, вызванный сильной жарой, уже охватил почти 100 гектаров территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Berlin Spectator.

Речь идет о городе Тройенбритцен, что в регионе Бранденбург. Всего в этом городе проживает около 8 тыс жителей. Сейчас эвакуированы люди из трех районов - почти 700 человек.

Пожар, вспыхнувший в пятницу вечером, опустошает, по данным местных СМИ, около ста гектаров в этом лесистом и сельском регионе.

"Мы просим всех жителей покинуть свои дома, это не учения", - сообщили в городской мэрии жителям микрорайона.

Сильный ветер ускоряет распространение огня и затрудняет работу сил интервенции, отмечают представители власти.

Несколько вертолетов федеральной полиции и армии оказывают воздушную поддержку пожарным, черпая воду из озера вблизи этого района.

Напомним, пожар в Одесской области уничтожил 5 тонн урожая.

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