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Під Берліном велика пожежа, рятувальники проводять евакуацію людей

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Україна, Неділя 19 червня 2022 22:05
Під Берліном велика пожежа, рятувальники проводять евакуацію людей Фото: лісова пожежа (twitter.com/yanuspaksoy)
Автор: Євгеній Прокопенко

Під Берліном пожежа, викликана сильною спекою, вже охопила майже 100 гектарів території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке виданням Berlin Spectator.

Мова йде про місто Тройенбрітцен, що в регіоні Бранденбург. Всього в цьому місті проживає біля 8 тис жителів. Наразі евакуйовано людей із трьох районів - загалом майже 700 осіб.

Пожежа, що спалахнула в п’ятницю ввечері, спустошує, за даними місцевих ЗМІ, близько ста гектарів у цьому лісистому та сільському регіоні.

"Ми просимо всіх жителів покинути свої домівки, це не навчання", - повідомили у міській мерії жителям мікрорайону.

Сильний вітер прискорює поширення вогню та ускладнює роботу сил інтервенції, зазначають представники влади.

Кілька гелікоптерів федеральної поліції та армії надають повітряну підтримку пожежним, черпаючи воду з озера поблизу цього району.

Нагадаємо, пожежа в Одеській області знищила 5 тон врожаю.

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