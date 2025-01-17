Пошук роботи чи повернення додому. У Німеччині запускають центри допомоги українським біженцям

Що таке "Хаб єдності"

Центри Unity Hub стануть точками підтримки для українських біженців, допомагаючи їм адаптуватися в Німеччині або організувати добровільне повернення на батьківщину. Вони надаватимуть:

допомогу в пошуку роботи як у Німеччині, так і в Україні;

мовні курси та культурні програми;

консультації з питань інтеграції та участі у відновленні України.

Партнерство з Україною

Ініціатива створення "Хабів єдності" належить Україні. У переговорах, що відбулися в Берліні, брали участь представники міністерств внутрішніх справ, економіки, праці та закордонних справ Німеччини, а також віце-прем'єр України Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов зазначив, що Німеччина залишається надійним партнером України у сферах безпеки та соціальної підтримки. За його словами, ця співпраця зміцнить інтеграцію українців за кордоном.

Статистика українських біженців у Німеччині

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ ФРН (Федеративної Республіки Німеччини), на початок 2025 року в країні мешкають близько 1,24 мільйонів українських біженців, з яких:

350 тисяч - діти та підлітки віком до 18 років;

понад 60% дорослих - жінки.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер запевнила, що Німеччина продовжить забезпечувати безпеку українців, поки триває війна.

У жовтні 2024 року 240 тисяч українців були повністю працевлаштовані, що на 74 тисячі більше, ніж у 2023 році. Ще близько 50,5 тисяч українців зайняті на "міні-роботах" , які передбачають зарплату до 538 євро на місяць.