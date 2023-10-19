У Берліні на пропалестинській акції поліцію закидали камінням, затримані десятки

У столиці Німеччини Берліні відбулися несанкціоновані пропалестинські акції, які супроводжувалися заворушеннями та зіткненнями з поліцією. Учасники демонстрації закидали правоохоронцями камінням та пляшками, обстрілювали піротехнікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Мітинги проходили ввечері в середу, 18 жовтня, у берлінському районі Нойкьольн, де проживає велика кількість арабських мігрантів. Вони переросли на зіткнення з поліцією на вулиці Зонненалле, що тривали кілька годин.

Така пропалестинська демонстрація проходила і днем раніше відразу в кількох районах Берліна. Тоді, 17 жовтня, активісти також напали на поліцію, внаслідок чого поранення зазнали 20 співробітників правоохоронних органів. 39 учасників мітингу були затримані, проти 65 осіб були порушені кримінальні справи.

Зазначається, що на нинішніх демонстраціях "панувала агресивна атмосфера", учасники акції скандували: "Свободу Палестині", підпалювали предмети на вулицях та використовували піротехніку, що призвело до пожежі на балконі одного з будинків.

Правоохоронці розповіли, що внаслідок зіткнень у ніч на 19 жовтня постраждали кілька поліцейських. Також повідомляється про кілька десятків затриманих протестувальників.

За словами керівниці поліції Берліна Барбари Словік, ситуація на півночі Нойкьольна "залишається напруженою".

Голова профспілки поліції ФРН Йохен Копельке закликав до "послідовних дій" у зв'язку з заворушеннями, організованими пропалестинськими демонстрантами, і назвав спробу підпалу єврейського центру в Берліні "абсолютно огидною атмосферою в Німеччині".