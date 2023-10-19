В Берлине на пропалестинской акции полицию забросали камнями, десятки задержанных

В столице Германии Берлине прошли несанкционированные пропалестинские акции, которые сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. Участники демонстрации забрасывали правоохранителями камнями и бутылками, обстреливали пиротехникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Митинги проходили вечером в среду, 18 октября, в берлинском районе Нойкельн, где проживает большое число арабских мигрантов. Они переросли в столкновения с полицией на улице Зонненаллее, что продолжались несколько часов.

Такая пропалестинская демонстрация проходила и днем ранее сразу в нескольких районах Берлина. Тогда, 17 октября, активисты также напали на полицию, в результате чего ранения получили 20 сотрудников правоохранительных органов. 39 участников митинга были задержаны, против 65 человек были возбуждены уголовные дела.

Отмечается, что на нынешних демонстрациях "царила агрессивная атмосфера", участники акции скандировали: "Свободу Палестине", поджигали предметы на улицах и использовали пиротехнику, что привело к пожару на балконе одного из домов.

Правоохранители рассказали, что в результате столкновений в ночь на 19 октября пострадали несколько полицейских. Также сообщается о нескольких десятках задержанных протестующих.

По словам руководителя полиции Берлина Барбары Словик, ситуация на севере Нойкельна "остается напряженной".

Председатель профсоюза полиции ФРГ Йохен Копельке призвал к "последовательным действиям" в связи с беспорядками, организованными пропалестинскими демонстрантами, и назвал попытку поджога еврейского центра в Берлине "абсолютно отвратительной атмосферой в Германии".