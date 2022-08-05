В Берлине запретили выставку уничтоженной российской техники

В Берлине местные власти запретили выставку подбитых в Украине российских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина .

Причиной отказа назвали то, что, вероятно, в этой уничтоженной технике были уничтожены люди, поэтому, мол, выставка неуместна.

"Смерти врага, который ворвался в Украину - это неизбежные последствия. И, если те, кто принимает решения не знают, то на просторах независимой Украины ликвидировано более 41 тысячи человек врага. Это вполне уместный ответ на желание захватить нашу страну", - заявил Енин.

Кроме того, такая выставка якобы затрагивает внешнеполитические интересы Германии.

Этот поступок резко раскритиковал посол Украины в Германии Андрей Мельник, который покидает пост.

"Уничтожена военная техника России, которая будет выставлена в центре Берлина, должна дать людям в Германии на собственные глаза ощутить жестокую войну на уничтожение", - пояснил он.