В Берлине загорелся вагон поезда, есть пострадавшие

В Берлине (Германия) загорелся один из вагонов поезда дальнего следования, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщила пожарная служба немецкой столицы, передает РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Twitter.

Вагон загорелся на станции "Бельвю", расположенной в центре Берлина, в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба "Фрайбург", приехавших в немецкую столицу на матч команды с берлинским клубом "Унион".

Из-за пожара было приостановлено движение поездов по линиям городской электрички S3, S5, S7 и S9.

В 22:07 возгорание было ликвидировано.

Напомним, 17 октября на западе Саудовской Аравии в результате аварии с участием автобуса и грузовика, при которой автобус загорелся, погибли по меньшей мере 35 паломников, четверо пострадали.

1 октября на юге Перу пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 100 метров, в результате чего погибли более 20 человек, еще 30 человек пострадали.