В Берлине вводится "масочный" режим в общественном транспорте

Сенат немецкой столицы Берлина принял решение ввести с 27 апреля обязательное ношение респираторных масок в общественном транспорте в целях недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр города Михаэль Мюллер, передает Berliner MorgenPost.

По его словам, жители Берлина, как и прежде, обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра.

"Однако в общественном транспорте это невозможно. Пассажиры будут обязаны носить маски, эта мера действует с 27 апреля", - отметил мэр.

Также жителям столицы будет разрешено посещать спортивные площадки, но с соблюдением дистанции между людьми.

Напомним, Германия ослабила некоторые карантинные меры, введенные в стране для борьбы с распространением коронавируса, правительство позволило работать небольшим магазинам. Кроме того, с 4 мая в Германии анонсировали постепенное открытие школ. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в младших.

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель призвала не отменять карантинные меры слишком быстро и масштабно, поскольку число новых заражений в стране может значительно вырасти.

Добавим, что в Мюнхене отменили крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест-2020.