В Берлине состоится экономический форум с участием украинской делегации
19 марта в Берлине состоится четвертый немецко-украинский экономический форум. Среди украинской делегации, в частности, выступит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Как отмечают в компании, форум является важной площадкой для укрепления сотрудничества между Украиной и Германией, в частности, в энергетическом секторе.
В августе 2020 года было подписано совместное межправительственное заявление между Украиной и Германией о начале энергетического партнерства.
В рамках форума будут обсуждаться, среди прочих вопросов, ключевые приоритеты энергетического партнерства, такие как интеграция энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмен инновациями в энергетических технологиях и реализация совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, диджитализации энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.
Среди спикеров форума: канцлер Германии Ангела Меркель, президент Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Эрик Швейцер, государственный секретарь парламента в Федеральном министерстве экономики и энергетики, сопредседатель немецко-украинской группы высокого уровня по вопросам экономического сотрудничества Марко Вандервиц, государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Андреас Файхт.
Среди делегатов украинского правительства: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины Юрий Витренко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
"Участие ДТЭК в форуме является подтверждением европейского вектора развития компании и стремлением интегрировать европейские стандарты в украинский энергетический сектор", - отмечают в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК выступает за принятие комплексных стратегических мер, чтобы обеспечить долгосрочное стабильное развитие энергетической отрасли для успешной интеграции в энергосистему континентальной Европы в 2023 году.