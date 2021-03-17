В Берлине состоится экономический форум с участием украинской делегации

19 марта в Берлине состоится четвертый немецко-украинский экономический форум. Среди украинской делегации, в частности, выступит генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как отмечают в компании, форум является важной площадкой для укрепления сотрудничества между Украиной и Германией, в частности, в энергетическом секторе.

В августе 2020 года было подписано совместное межправительственное заявление между Украиной и Германией о начале энергетического партнерства.

В рамках форума будут обсуждаться, среди прочих вопросов, ключевые приоритеты энергетического партнерства, такие как интеграция энергетических рынков Украины в ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмен инновациями в энергетических технологиях и реализация совместных проектов в сферах развития "зеленой" энергетики, диджитализации энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.

Среди спикеров форума: канцлер Германии Ангела Меркель, президент Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Эрик Швейцер, государственный секретарь парламента в Федеральном министерстве экономики и энергетики, сопредседатель немецко-украинской группы высокого уровня по вопросам экономического сотрудничества Марко Вандервиц, государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Андреас Файхт.

Среди делегатов украинского правительства: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины Юрий Витренко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Участие ДТЭК в форуме является подтверждением европейского вектора развития компании и стремлением интегрировать европейские стандарты в украинский энергетический сектор", - отмечают в компании.