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У Берліні пройде зустріч міністрів закордонних справ НАТО: названа дата

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Брюссель, Понеділок 25 квітня 2022 13:50
У Берліні пройде зустріч міністрів закордонних справ НАТО: названа дата Фото: у Берліні пройде неформальне засідання глав МЗС країн НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Німеччини - Берліні - в середині травня пройде зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Головувати на ній буде генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-аккаунт прессекретаря НАТО Оани Лунгеску.

"Неформальне засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Берліні 14-15 травня 2022 року", - повідомила Лунгеску.

За її словами, засідання пройде під головуванням генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Зустріч відбудеться в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Теми, які будуть обговорюватися, не розкриваються.

Нагадаємо, Фінляндія і Швеція планують одночасно подати заявку на вступ до НАТО.

Відзначимо, більшість жителів Фінляндії та Швеції підтримують членство своїх країн у НАТО через розв'язану Росією війну проти України.

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