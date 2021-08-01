В Берлине протестовали противники карантина, задержали почти 600 человек

Во время акции протеста происходили столкновения между участниками и силовиками. По данным правоохранителей, в ходе воскресных протестов были задержаны почти 600 человек. Часть из них арестовали на некоторое время.

Участники акции планировали еще и провести пробег автомобилей, но полиция остановила колонну за несколько километров до места начала автопробега.

Всего участие в сегодняшней акции протеста приняли несколько тысяч человек. Планируется, что акции против карантина продолжатся на следующей неделе.